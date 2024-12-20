Как информирует «НБН» со ссылкой на статистику портала «Минфин», в текущем месяце фиксируется непрерывный рост стоимости основных продуктов питания, если провести сравнение с ноябрем, и, речь идет о традиционных хлебе, куриных яйцах и гречневой крупе.

Хлеб «Пшеничный» стал дороже, приблизительно, на 5 гривен: в ноябре буханка в 0,65 килограмма стоила около 35 гривен, а в последнюю декаду декабря, средняя стоимость подросла до 40 гривен. Цены на «Царь-Хлеб», весом 0,6 килограмма также изменились — с ноябрьских 33,28 гривны до декабрьских 36,57 гривны.

Фото — minfin.com.ua

Десяток яиц торговой марки «Квочка» подскочил в стоимости с 72,94 гривны до 78,4 гривны, а «Ясенсвита» упаковки на 10, 18 и 30 штук — с 70,26 гривны до 79,43 гривны, с 122,75 гривны до 135,67 гривны и с 194,63 гривны до 235,9 гривны соответственно.

Фото — minfin.com.ua

Стоимость гречневой крупы продемонстрировала идентичную динамику: цена килограмма выросла с 31,29 гривны до 33,02 гривны (от 27,9 гривны в «Ашане» до 40 гривен в «МегаМаркете»).

Фото — minfin.com.ua

Ранее мы писали о том, что экономист объяснял, почему в Украине вскоре заметно подорожает гречка.