Как информирует «НБН» со ссылкой на материал профильного издания «На пенсии», в соответствии с подсчетами, проведенными старшим научным сотрудником Института демографии и социальных исследований Лидией Ткаченко, с марта следующего года, пенсионные пособия пожилых украинцев, после традиционной индексации, подрастут в диапазоне от 10 до 12 процентов, вместо предыдущих 6 процентов.

Исходя из слов Ткаченко, средства на осуществление мартовской индексации уже заложены в государственный бюджет на 2025 год, и потому процесс перерасчета является неизбежным. Впрочем, точные суммы, которые пенсионеры получат «на руки», пока неизвестны — на какой объем средств следует рассчитывать этой категории населения, в пенсионно-социальном ведомстве расскажут не ранее начала следующего года, поскольку окончательный размер пособия зависит от индекса общегодовой инфляции и усредненной заработной платы по стране.

Таким образом, увеличение пенсий в следующем году произойдет, судя по всему, благодаря повышению средней заработной платы украинцев — согласно статистическим данным Пенсионного фонда Украины, начиная со второго квартала 2024 года, зафиксирован заметный рост доходов официальной трудоустроенных граждан.

Ранее мы писали о том, что в ПФУ напоминали, кому из пенсионеров необходимо подтвердить «пребывание в живых» до 31 декабря.