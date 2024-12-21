Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал РТС, от президента Сербии Александра Вучича прозвучала информация — премьер-министр Словакии Роберт Фицо, через несколько дней, посетит Москву для встречи с кремлевским тираном Владимиром Путиным, поскольку стремится обойти отказ Украины относительно пролонгации транзита российского газа через свою территорию.

Исходя из слов Вучича, он узнал о потенциальном визите Фицо из «неофициальных источников», однако, им вполне можно доверять. Сербский лидер добавил — словацкий премьер, судя по всему, встретится с российским диктатором не позднее понедельника, 23 декабря, в официальном порядке, в качестве главы государства-члена Европейского Союза.

Вучич подчеркнул, что можно обойтись без дополнительных предположений о том, «какую реакцию это вызовет у других европейских лидеров из ЕС», и это лишний раз продемонстрирует, — «насколько усложняется ситуация».

При этом, президент Сербии акцентировал — от данного решения Киева, больше всего пострадают экономики Словакии и Австрии.

Ранее мы писали о том, что Фицо заявлял — Зеленский пытался «купить» лояльность Словакии в вопросе вступления Украины в НАТО.