Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Радіо Свобода», от руководителя немецкого оборонного ведомства Бориса Писториуса прозвучало заявление — Германия не станет отправлять свою армию в Украину, пока не завершится война с РФ.

Исходя из слов Писториуса, не только полное окончание текущей войны может гарантировать появление немецких солдат на украинской земле, так как подобный вопрос, вероятно, вновь поднимут в Берлине при приближении перемирия/мира, то есть, — «когда будет понятно, как это будет выглядеть». В частности, речь идет о проложении «линии разграничения», создании буферной или миротворческой зон, у/в которых вооруженным силам придется обеспечивать мир.

Глава Минобороны добавил:

Как видите, здесь еще слишком много открытых вопросов.

Впрочем, Писториус дополнил — решение по этому вопросу будет приниматься в немецком парламенте (Бундестаге), но уже сейчас ясно одно:

…Германия, как крупнейшая страна НАТО в Европе, и крупнейшая экономика ЕС, не смогла бы оставаться в стороне.

Ранее мы писали о том, что Фицо заявлял — Зеленский пытался «купить» лояльность Словакии в вопросе вступления Украины в Североатлантический Альянс.