Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал «Укринформа», согласно статистическим данным Организации Объединенных Наций (ООН), с февраля 2022 года, официально задокументирована гибель более 12 000 украинцев вследствие агрессивных действий «второй армии мира», а также ранены не менее 27 000 человек.

Исходя из слов заместителя генсека ООН по вопросам разоружения Изуми Накамицу, в период с 24 февраля 2022 года по 30 ноября 2024 года, Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека, зафиксированы нижеуказанные цифры:

в результате военных преступлений армии Путина погибли 12 340 гражданских украинцев;

из-за обстрелов (ракетных ударов/дроновых атак/артиллерийского огня) ранения получили 27 836 гражданских лиц.

Чиновница ООН отметила — возрастание потерь среди населения Украины на 42 процента, на протяжении ноября, вызвано интенсификацией применения страной-агрессором оружия дальнего действия.

Ранее мы писали о том, что Лубинец сообщал, сколько пленных защитников казнили оккупанты за 3 года войны.