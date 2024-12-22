Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу Международного валютного фонда (МВФ), западные эксперты пересмотрели прогнозирование, касающееся финансово-экономических последствий войны РФ против Украины.

В частности, прогнозирование относительно инфляционных темпов в Украине на конец 2024 года, предусматривает повышение данного показателя на 1 процентный пункт (до 10 процентов), в основном, из-за непрекращающегося ценового давления на сырьевую продукцию, спровоцировавшего повышение стоимости основных товаров, в первую очередь, — продуктов питания, а также переноса сроков поднятия зарплаты и тарификации электроэнергии.

Кроме того, усредненный уровень инфляции скорректирован в большую сторону на 1,3 процентных пункта (до 10,3 процента), однако, предполагается, что вышеописанный тип давления вскоре ослабнет, что приведет к замедлению роста потребительских цен к концу 2025 года до 7 процента.

Впрочем, индекс инфляции приблизится к целевой отметке банка-регулятора (НБУ) в 5 процентов лишьк к 2027 году.

Ранее мы писали о том, что в НБУ отвечали, компенсируют ли проценты по депозитам возросший темп инфляции.