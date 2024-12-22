Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Украинской правды», от экс-главы Минюста Дениса Малюськи прозвучало заявление — существенная часть данных, внесенных в госреестры указанного ведомства, и так находилась в относительно свободном доступе, однако, есть немаловажный нюанс.

Исходя из слов Малюськи, в госреестре актов гражданского состояния населения, контролируемых Минюстом, хранятся сведения, казалось бы, не представляющие большой ценности для врага, и речь идет о датах рождения или заключения брака. Впрочем, в этой же базе данных присутствует закрытая информация, связанная с тайной усыновления.

Бывший министр подчеркнул — вследствие того, что российские хакерские группировки изменили подход к своим действиям, сфокусировавшись не только на хищении конфиденциальной информации, вышеописанные данные были удалены/уничтожены.

Впрочем, поскольку Министерства юстиции успело создать достаточное количество резервных копий реестров («бэкапов»), данные смогут восстановить, но не ранее, чем через 2 недели.

Ранее мы писали о том, что ответили, у Умерова отвечали, затронула ли масштабная кибератака реестры Минобороны.