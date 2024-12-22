Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Института изучения войны (ISW), российско-оккупационные войска не оставляют попыток наступления на этом участке фронта Донетчины.

В соответствии с геолокационными кадрами, обнародованными 20 декабря, украинская армия отбила захваченный плацдарм в южной части Песчаного (юго-западнее Покровска). При этом, российские «военкоры» утверждали — «освободители», якобы, смогли переместиться вдоль трассы Т-0515 Ясеново — Константинополь, к югу от районного центра.

Однако, исходя из заявлений другого «рупора Кремля», ВСУ не прекращают контратаковать путинские войска в районе Покровска, воспользовавшись дефицитом бронетехники и танков у противника на этом фронтовом направлении. В частности, несколько дней назад, оккупанты осуществили «урезанный» моторизованный ротный штурм, применив 8 гражданских автотранспортных средств восточнее поселка Украинка.

Аналитики Института изучения войны полагают, что вышеописанные действия оккупантов свидетельствуют о том, что российский генералитет последовательно показывает свою готовность отказаться от дорогостоящих потерь бронетехники, в обмен на медленные и истощающие успехи на передовой в Украине.

Фото — understandingwar.org

Ранее мы писали о том, что 21 декабря в ВСУ рассказывали о ситуации в Торецке, Часовом Яру и Курахово.