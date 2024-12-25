Как информирует «НБН» со ссылкой на обращение, опубликованное в официальном X-аккаунте руководителя отечественного внешнеполитического ведомства Андрея Сибиги, сегодняшний масштабный удар РФ по Украине является однозначным ответом кремлевского тирана Владимира Путина для определенных представителей мирового сообщества.

Исходя из слов Сибиги, эта очередная российская массированная атака на энергетическую систему Украины, по сути, являющаяся традиционным актом терроризма страны-агрессора — ответ Путина всем тем, кто призывал «рождественскому перемирию» (заявления о намерениях оказались, по факту, иллюзорными/ложными).

Отдельно глава МИД добавил — одной из российских ракет удалось беспрепятственно пересечь воздушное пространство Молдовы и Румынии, тем самым напомнив, — действия государства-террориста, на самом деле, угрожают не только инфраструктуре и населению Украины.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ДТЭК сообщали о последствиях массированного удара РФ по объектам энергосистемы.