Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-профиль ГУ коммуникаций Генштаба (СтратКом) ВСУ, в ночь на 25 декабря, Силы обороны осуществили успешную атаку на пункт управления 810 отдельной бригады морпехов армии Путина, расположенном в периметре заброшенного гражданского здания во Льгове на Курщине.

Как обоснованно утверждают в СтратКоме, данное огневое поражение является составляющей украинской всеобъемлющей кампании, направленной на истощение потенциала российско-оккупационных войск в сфере координирования военных операций против народа нашей страны.

Представители Генштаба добавили, что бойцы ВСУ в состоянии нанести идентичное огневое поражение «в любом месте, и в любое время», поскольку стремятся максимально защитить украинский народ от непрекращающейся российской агрессии.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Андрющенко сообщал подробности подрыва авто главы оккупационного совета в Бердянске.