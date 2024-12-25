Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Центра национального сопротивления (ЦНС), подобным образом российские «власти» намерены «легализовать» захваченные украинские регионы.

В частности, дело касается процесса реформации имитированного посольства фейковой республики («ДНР» поначалу создала РФ, а затем фактически аннексировала армия Путина). Впрочем, цель открытия представительства предсказуема, поскольку практические не изменилась — Кремль намерен попытаться «обелить» захват в глазах международного сообщества.

Предполагается, что вышеописанная структура будет ответственна за организацию торговых миссий российских сателлитов (например, Беларуси) в захваченных землях. Также, на «дипломатов ДНР» возложат созыв «форумов» и проведения прочих пропагандистских мероприятий, с вовлечением российских агентов влияния, то есть «рупоров Кремля».

Ранее наш информационный портал писал о том, что «власти» РФ усилили мобилизацию украинцев на оккупированной Херсонщине и в Крыму.