Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Центра национального сопротивления (ЦНС), российские проверки затронули украинских учителей, которые не эвакуировались, а остались работать на территориях Крымского полуострова и Херсонской области.

Как стало известно агентам движения сопротивления, в период проведения подобных «мероприятий», сотрудниками ФСБ РФ изучались сообщения в Telegram-каналах, на которые были подписаны «неблагонадежные» пользователи.

Кроме того, россияне старались выявить установку преподавателями «подозрительных» приложений, например, мессенджера Signal или «Украинской онлайн-школы»: у кого выявляли доказательства такой «нелояльности», отбирали телефоны, а владельцев вызывали на допросы.

Также, зафиксирован ряд случаев увольнения за подписку на украинские Telegram-паблики.

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