Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Интерфакс-Россия», личный секретарь кремлевского тирана Дмитрий Песков отказался прямо отвечать на обвинения, касающиеся причастности своей страны к аварии пассажирского самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане.

Исходя из лаконичных слов Пескова, в Кремле изучил заявления надлежащих структур Азербайджана, касающиеся того, что властям РФ необходимо принести официальные извинения за крушение вышеописанного самолета.

В частности, секретарь российского диктатора Путина уведомил — какая-либо реакция Кремля возможна исключительно по завершению следственных мероприятий, затрагивающих этот «авиационный инцидента», и сейчас Москва не только не имеет права оглашать какие-то оценки, но и сознательно не станет осуществлять подобного.

Песков резюмировал:

У нас есть наши авиационные власти, которые могут это сделать, и эта информация может быть только от них.

Ранее мы писали о том, как в МИД высказались о заявлении Лаврова относительно намерений Франции возобновить диалог с РФ без Украины.