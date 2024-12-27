Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный X-аккаунт первого вице-премьер-министра/главы Министерства экономики Юлии Свириденко, чтобы Евросоюз предоставил Украине 12,5 млрд евро поддержки, Киеву следует «погасить» 56 индикаторов, в рамках инициативы Ukraine Facility.

Исходя из слов Свириденко, 2024 является первым годом внедрения Ukraine Facility, и, если будут достигнуты положительные результаты, Украине гарантируется предоставление 16,2 млрд евро финподдержки. Однако, правительство нашей страны успело выполнить лишь 23 шага, требуемых для получения данных средств:

9 — в досрочном порядке;

14 — приняв 16 стратегически-важных документов и 15 законопроектов.

Таким образом, у Киева впереди еще довольно много работы, так как исполнение ключевого объема последующих индикаторов, 56, припадает именно на 2025 год:

…Выполнив их, Украина получит еще 12,5 млрд евро в госбюджет следующего года.

Ранее мы писали о том, что Фицо критиковал союзников в ЕС за военную помощь Украине.