Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный сайт Пенсионного фонда Украины (ПФУ), государство вправе отобрать вышеописанные привилегии у пожилых граждан при выходе за рамки определенных критериев.

В частности, подобная госскидка гарантируется лишь пенсионерам-преподавателям, которые после выхода на «заслуженный отдых» продолжают проживать в условиях сельской местности.

Одно из требований правительства — доходы таких пенсионеров, полученные в течение последних шести месяцев, не должны превышать лимит, который обуславливает право на предоставление социальной льготы (в текущем году — 4 240 гривен).

Также, если показатель доходов все же подрос или пенсионеру пришлось переехать из села, например, вынужденно, как внутренне перемещенное лицо, гражданин лишается прав на указанную 100-процентную скидку, и может только подать заявку на назначение субсидии, в соответствии с общими основаниями.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ПФУ напоминали кому из пенсионеров необходимо подтвердить «пребывание в живых» до 31 декабря.