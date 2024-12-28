Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Facebook-профиль главкома Александра Сырского, в пятницу были заслушаны доклады военных, напрямую касающиеся ведения боевых действий различными подразделениями Сил обороны нашей страны.

Исходя из слов Сырского, почти прошедший год оказался сложным испытанием на прочность, однако, вопреки вызовам, ВСУ удалось выстоять и продолжить борьбу, сдерживая численно превосходящие силы армии Путина, одновременно сохраняя контроль над стратегически-важными участками фронта, включая западную часть Черного моря.

Главком ВСУ добавил — защитники ликвидируют «освободителей» всеми доступными средствами, и, с начала этого года, суммарные потери захватчиков, задействованных в активной фазе наступления, достигли более 421 000 человек (как убитыми, так и ранеными), а аналогичная статистика, касающаяся периода с начала войны РФ против Украины, составляет, приблизительно, 785 000 «хороших русских».

Ранее мы писали о том, что Сырский называл приоритетные задачи Сил обороны Украины в Курской области.