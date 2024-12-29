Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал руководителя Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталия Кима, в ночь на воскресенье, сил и средствам ПВО удалось «приземлить» в регионе 9 российско-иранских дронов-камикадзе.

Исходя из слов Кима, около 11 часов 40 минут ночи субботы, 28 декабря, РФ осуществила дроновый удар по Николаевскому району: вследствие падения фрагментов уничтоженных БПЛА, возникло возгорание трех хозпостроек и дома для отдыхающих в рекреационной зоне. Пожар был своевременно ликвидирован специалистами ГСЧС, и пострадавших, к счастью, нет.

Также, около 12 часов 50 минут ночи на воскресенье, враги совершили атаку на Черноморскую общину, запустив традиционные «Герани-2/Шахеды»: зафиксировано попадание в заброшенное. Кроме того, обломки сбитых дронов-камикадзе подожгли административное здание объекта энергетической инфраструктуры, но пожар был экстренно ликвидирован «чрезвычайниками». При этом, ранения получил 49-летний энергетик, состояние которого на данный момент является удовлетворительным.

Ранее мы писали о том, что РФ масштабировала производство «Шахедов» для усиления зимних атак на Украину.