Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал военно-аналитического OSINT-проекта DeepState, за последние 24 часа, армия Путина смогла достигнуть незначительных успехов на нескольких направлениях

Исходя из информации, которой располагают военные аналитики, на Кураховском направлении «вторая армия мира» продвинулась рядом с населенными пунктами Шевченко, Янтарное, Разлив, а также в Курахово.

Кроме того, наблюдаются малосущественные успехи захватчиков в окрестностях Ровнополя (Времовский участок фронта), и в городской черте Торецка.

При этом, эксперты опровергают слухи, касающиеся полноценного захвата Курахово российско-оккупационными войсками:

Бои продолжаются на западных и южных окраинах, хотя тенденции неутешительные, конечно.

Фото — deepstatemap.live

Фото — deepstatemap.live

Ранее наш информационный портал писал о том, что вчера, 28 декабря, в ВСУ отвечали, есть ли изменения в боевой ситуации на Ореховском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях.