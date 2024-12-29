Как сообщает «НБН» со ссылкой на агентство Reuters, сегодня, 29 декабря, авиалайнер компании Jeju Air совершил неудачное приземление на брюхо, выкатившись за пределы взлетно-посадочной полосы, и, в итоге, столкнулся со стеной, ограждающей международный аэропорт Муан (Южная Корея).

Как стало известно, самолет перевозил 175 пассажиров, и управлялся 6 членами экипажа, однако, в результате взрыва и последующего пожара, лишь мужчина и женщина (члены экипажа) выжили в авиакатастрофе, так как находились в хвостовой части авиалайнера Boeing 737-800. На данный момент спасателями найдены или извлечены тела уже 167 жертв.

В соответствии с информацией Минтранспорта Южной Кореи, сегодняшняя авария является наиболее масштабной авиакатастрофой с участием местной авиакомпании, если брать во внимание 30-летний период, и, судя по всему, эта трагедия станет «самой смертоносной в истории страны».

Ранее наш информационный портал писал о том, что Росавиация отыскала «виновников» трагедии со сбитым ПВО РФ самолетом в Казахстане.