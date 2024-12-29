Как информирует «НБН» со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), Кремль не прекращает формирование правовой основы, направленной на легализацию афганского Талибана и сирийского Хаят Тахрир аш-Шам (ХТШ.

Как стало известно, в субботу, 28 декабря, Путиным подписан закон, разрешающий местным властям «вычеркивать» подобные группировки из вышеописанного перечня, что, по мнению «рупоров Кремля», поспособствует сближению страны-агрессора с Талибаном, тем самым продемонстрировав желание Москвы «принести мир» в Афганистан (одновременно открывает новые торговые пути для РФ).

Кроме того, директивами российского диктатора создается законный предлог для исключения прочих неоднозначных организаций/группировок из запретного списка, включая Хаят Тахрир аш-Шам: эти действия осуществляются в рамках усилий РФ, нацеленных на развитие позитивных взаимоотношений с временным правительством Сирии (возглавляется лидерами ХТШ), а также предоставления гарантий относительно пролонгации пребывания армии Путина на сирийских военных базах.

Ранее мы писали о том, что в ISW проанализировали заявление Путина о предложении мирного плана команды Трампа.