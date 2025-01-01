Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Facebook-профиль «Укрэнерго», сегодня, 1 января, уровень потребления электричества населением не превысил показатели обычного выходного дня — с 7 утра эти объемы снизились на 9,7 процента, если брать во внимание воскресенье, 29 декабря.

В частности, в первый день 2025 года, в Украине отказались от задействования почасовых графиков ограничения энергоснабжения, поскольку сократилась активность в работе объектов промышленности и бизнес-сектора, а также выросла температура окружающего воздуха и прояснилось небо в большинстве регионов страны, что привело к более эффективному функционированию бытовых солнечных электростанций.

Кроме того, в «Укрэнерго» добавили — накануне, 31 декабря, наблюдался среднесуточный максимум потребления электричества населением, идентичный предыдущим суткам (понедельнику, 30 декабря).

Ранее наш информационный портал писал о том, что энергетики сообщали, будут ли действовать графики отключения света в столице и на Киевщине 1 января.