Как информирует «НБН» со ссылкой на источники The Washington Post, китайские кибертеррористы взломали офис в Минфине США, в котором велось администрирование экономических санкций против ряда стран и группы лиц.

Как стало известно, кибератакой задет самый мощный инструмент, которым обладает Вашингтон для достижения целей национальной безопасности, и взломаны:

управление по контролю за оборотом иностранных активов (OFAC);

управление финансовых исследований;

офис главы Минфина США Джанет Йеллен.

Как отмечают источники, указанная атака свидетельствует о решимости Пекина в раскрытии разведывательных данных, касающихся растущего соперничества в глобальной борьбе за раздел сфер власти и влияния, чтобы заранее узнать, на какие китайские организации правительство США может наложить финансовые ограничения.

Ранее мы писали о том, что Фицо жаловался на прекращение транзита российского газа Украиной, заявив о «последствиях» для ЕС.