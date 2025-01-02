Как информирует «НБН» со ссылкой на материал издания Financial Times, ряд аналитиков полагает — ЦАХАЛ и ВВС США не стремятся осуществлять авиаудар по вышеописанным иранским объектам, вопреки тому, что от премьер-министра Беньямина Нетаньяху регулярно звучат заявления о недопустимости создания Тегераном ядерного оружия.

Как утверждают в издании, после 12 месяцев участия в региональных конфликтах, военное командование Израиля несколько взбодрилось, поскольку зафиксировало уязвимость Ирана. Впрочем, ЦАХАЛ, судя по всему, рассчитывает на соответствующую помощь США и сигнализирование «зеленым светом» со стороны Вашингтона, который разрешит уничтожить данные объекты в Иране.

Однако, отмечается — новоизбранный президент США Дональд Трамп, какой бы непредсказуемостью он не отличался, похоже, не допустит разжигания войны в ближневосточном регионе, при условии, что Тегеран по-прежнему будет отдален от создания ядерной бомбы.

В Financial Times резюмировали:

Наследие мрачного 2024 года на Ближнем Востоке заключается в том, что ничего нельзя сбрасывать со счетов.

Ранее мы писали о том, что китайские хакеры совершили кибератаку на «санкционный» департамент Минфина США.