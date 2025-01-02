Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Армія-Inform», от замглавы Министерства обороны Украины бригадного генерала юстиции Сергея Мельника прозвучало заявление — благодаря размещению рекрутинговых центров рядом с ЦПАУ, гарантируется обеспечение комфортного и прозрачного процесса для граждан-добровольцев, что подтверждают цифры.

В частности, квалифицированными гражданскими специалистами предоставляется весь спектр исчерпывающей информации, касающийся военной службы. Кроме того, сотрудники рекрутинговых центров помогают добровольцам в выборе специальностей и мест службы, а также сопровождают кандидата на всех этапах оформления документации.

Исходя из слов Мельника, в течение 10 месяцев работы, центрами проконсультировано более 32 000 граждан, 25 процентов из которых прошли процедуру отбора на военную службу. Также, замглавы Минобороны добавил — около 20 процентов таких кандидатов — женщины.

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