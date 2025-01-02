Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал «Эспрессо», спикер 24 отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Андрей Полухин заявил — пехотные подразделения «второй армии мира» ежедневно штурмуют позиции Сил обороны в районе города Часов Яр на Донетчине, но не достигают заметных успехов.

Исходя из слов Полухина, «освободители» не оставили попыток, направленных на проникновение сквозь позиции защитников, стремясь накопить силы «в каких-то развалинах в тылу».

На данный момент линия боевого соприкосновения по-прежнему проходит вдоль канала Северский Донец — Донбасс, то есть противнику не удалось добиться тактического и стратегического преимущества на Часовоярском направлении.

При этом, путинские войска мало применяют бронетехнику, так как для ее задействования необходимо форсировать канал Северский Донец — Донбасс, чего не позволяют ВСУ, уничтожая средства оккупантов еще на подходах.

Фото — deepstatemap.live

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ВСУ раскрывали приоритетную цель армии Путина на Покровском направлении.