Как информирует «НБН» со ссылкой на пояснение, озвученное офицером ВСУ Сергеем Цехоцким в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», в ночь на 1 января защитники ликвидировали большое количество «освободителей», стремящихся продвинуться на Покровском направлении.

Исходя из слов Цехоцкого, указанное направление сейчас является наиболее горячим — «вторая армия мира» пытается взять в окружение Покровск, одновременно перерезав логистические пути. Впрочем, бойцы Сил обороны держат обстановку под контролем, и намерены ликвидировать врагов столько, сколько необходимо.

Военный добавил — захватчики осознают динамику своих возросших потерь и хотят не только овладеть Покровском, но и выйти на трассу Павлоград — Покровск, чтобы принудить ВСУ к оставлению своих позиции, воспользовавшись интенсивной эскалацией.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ISW называли численные потери оккупационной армии РФ на фронте в Украине за 2024 год.