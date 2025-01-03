Как сообщает «НБН» со ссылкой на официальный Facebook-профиль посольства Украины в Польше, эта информация не соответствует действительности, поскольку указанное польское управление не может быть автором подобных «повесток», то есть так называемые письма-призывы не более, чем провокационная подделка.

В частности, в дипломатическом ведомстве уточнили — на территории Республики Польша не проводится рассылка/отправка гражданам Украины повесток, в которых содержатся вызовы или оповещения беженцев, являющихся призывниками, военнообязанными и резервистами, выехавшими из своей страны.

Однако, в диппредставительстве намекнули — граждане Украины, находящиеся за границей, могут на добровольной основе пополнить ряды «Украинского легиона», и отправиться защищать свое государство.

Фото — facebook.com/AmbasadaUkrainywPolsce

Ранее наш информационный портал писал о том, что Сикорский угрожал закрытием оставшихся в Польше консульств РФ.