Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный YouTube-канал ОПУ, президент Владимир Зеленский объяснил, стоит ли Украине рассчитывать на предоставление всех комплексов/систем ПВО, отправку которых гарантировали представители стран-членов Североатлантического Альянса на вашингтонском саммите.

Исходя из слов Зеленского, он позитивно оценивает «серьезное достижение» на вышеуказанном саммите НАТО — речь идет о решении, принятом в столице США относительно предоставления Украине 5 дополнительных комплексов ПВО/ПРО Patriot.

Впрочем, президент добавил, что на данном этапе, не все члены этого оборонного блока дошли до осуществления летнего плана, однако решение остается положительным, как и необратимость курса вступления Украины в НАТО, одобренного всеми странами Альянса.

Следует напомнить, что Киев неоднократно просил Вашингтон разрешить самостоятельное лицензированное производство систем/комплексов противовоздушной обороны Patriot в Украины, но дело не сдвинулось с «мертвой точки».

Ранее мы писали о том, как Зеленский оценивал готовность Путина к переговорам с Украиной.