Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление спикера оперативно-тактической группировки войск (ОТГВ) «Северск» Вадима Мисника, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», в последнее время на Северном направлении сократились масштабы присутствия российских диверсантов.

Исходя из слов Мисника, время от времени РФ отправляет своих диверсантов для просачивания через северную часть украинского приграничья. Разведка Сил обороны перманентно фиксирует заход таких подразделений на указанном направлении, но случаи с непосредственным участием ДРГ РФ в боевых действиях «значительно уменьшились».

По мнению военного, метеоусловия зимнего сезона лишь частично способствуют проведению подобных вражеских диверсионных мероприятий, при этом, — «все попытки своевременно выявляются, и получают надлежащий отпор».

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ГУР сообщали новые подробности поражения вертолетов РФ над Черным морем.