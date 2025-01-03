Как информирует «НБН» со ссылкой на тематический портал «Минфин», отечественные супермаркеты скорректировали стоимость популярных овощей в начале текущего месяца, и не всегда в меньшую сторону.

В частности, огурцы, в целом, показали рост цен:

обычная разновидность подорожала с 115,69 до 119,9 гривны/килограмм;

гладкий сорт — с 165,9 до 171,2 гривны/килограмм;

длинноплодный тип, наоборот, значительно подешевел — с 148,32 до 84,5 гривны/килограмм;

короткоплодный сорт — подрос в стоимости с 111,61 до 113,9 гривны/килограмм.

Фото — minfin.com.ua

Ценники на томаты также претерпели ряд изменений:

красный сорт стал более доступен — со 122,36 до 113,25 гривны/килограмм;

розовые заметно подрос в цене — со 144,38 до 179,9 гривны/килограмм;

сорт «Сливка» остался практически на декабрьском уровне, показав минимальный рост — со 153,16 до 153,25 гривны/килограмм.

Фото — minfin.com.ua

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