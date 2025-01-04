Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в официальном Telegram-профиле премьер-министра Дениса Шмыгаля, в этом году правительством запланировано корректировка подхода к социальной политике и одновременное введение накопительной пенсионной системы.

Исходя из слов главы Кабмина, что с марта в Украине осуществят традиционную индексацию размера пенсионных пособий, а также намерены внести комплексные изменения в нормы действующего законодательства, касающиеся срока запуска накопительной пенсионной системы в течение 2025 года.

Шмыгаль добавил, что вскоре будет реализован проект, предусматривающий начисление базовой социальной помощи, на фоне отмены множества различных видов поддержки семей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. В частности, правительство внедрит «одну, но существенную выплату».

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Кабмине анонсировали выплату украинцам новой помощи в 908 гривен с декабря.