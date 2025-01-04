Как информирует «НБН» со ссылкой на аналитический материал Института изучения войны (ISW), ситуация на российском участке фронта не претерпела значительных изменений, вопреки утверждениям «рупоров Кремля».

В соответствии с оценкой аналитиков ISW, путинские войска накануне, 3 января, не минимизировали активность ведения боевых действий на «выступе», контролируемом армией Украины на территории Курской области. В частности, военные эксперты не зафиксировали каких-либо подтвержденных сдвигов вдоль линии фронта.

Таким образом, разнообразные вбросы, интенсивно тиражируемые российскими «военкорами» относительно продвижения «освободителей» в районах Леонидово и Александрии, в действительности не имеют под собой оснований: даже пропагандисты страны-агрессора вынужденно признают — армия Путина не может перехватить инициативу у Сил обороны на Курщине.

Фото — understandingwar.org

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ВСУ объясняли, почему армия Путина «притихла» на Купянском направлении.