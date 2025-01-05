Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в Telegram-канале экс-командующего Сухопутными войсками генерал-лейтенанта Александра Павлюка, на протяжении этой недели, украинскими защитниками ликвидировано более 10 000 «хороших русских».

Исходя из слов Павлюка, в период с 29 декабря прошлого года и по 5 января текущего года, показатель потерь путинских войск в «живой силе» достиг отметки в 10 560 человек.

Кроме того, немалый ущерб причинен разнообразной технике и идентичным средствам российско-оккупационной армии, и, речь идет о:

30 танках;

138 боевых бронированных машинах;

153 артиллерийских системах;

1 реактивной системе залпового огня;

537 единицах специальной и автомобильной техники;

2 вертолетах;

3 ракетах;

409 беспилотниках различных типов.

Фото — t.me/Pavliuk_KSV

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