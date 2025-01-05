Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в Telegram-канале экс-командующего Сухопутными войсками генерал-лейтенанта Александра Павлюка, на протяжении этой недели, украинскими защитниками ликвидировано более 10 000 «хороших русских».
Исходя из слов Павлюка, в период с 29 декабря прошлого года и по 5 января текущего года, показатель потерь путинских войск в «живой силе» достиг отметки в 10 560 человек.
Кроме того, немалый ущерб причинен разнообразной технике и идентичным средствам российско-оккупационной армии, и, речь идет о:
- 30 танках;
- 138 боевых бронированных машинах;
- 153 артиллерийских системах;
- 1 реактивной системе залпового огня;
- 537 единицах специальной и автомобильной техники;
- 2 вертолетах;
- 3 ракетах;
- 409 беспилотниках различных типов.
Ранее наш информационный портал писал о том, что у Зеленского подтверждали факт активизации наступления ВСУ на Курщине.
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