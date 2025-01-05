Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Института изучения войны (ISW), у государства-террориста на хранении остается 47 процентов довоенных запасов танков, 52 процента — БМП и 45 процентов — БТР, что свидетельствует об одном, — РФ не сможет продержаться до 2026 года на накопленном арсенале, так как российский оборонно-промышленный комплекс не справляется с восстановлением данных средств.

В частности, военные аналитики отмечают — ВСУ «демилитаризовали» в период с 1 января 2024 года по 1 января 2025 года:

3 689 танков;

8 956 боевых машин пехоты (БМП);

13 050 артиллерийских систем;

407 комплексов ПВО.

В Институте изучения войны подчеркнули, что текущая скорость производства/ремонта бронетехники и танков [250-300 «новых/полностью модернизированных» в течение года] в РФ, указывает — масштабы потерь являются непомерно высокими и невосполнимыми даже в долгосрочной перспективе, с учетом того, что страна-агрессор вынужденно прибегает к использованию своих запасов, оставшихся с советских времен.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ВСУ раскрывали численность российской группировки, брошенной на захват Часового Яра.