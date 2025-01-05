Как информирует «НБН» со ссылкой на материал издания NDTV, китайские больницы переполнены людьми, заболевшими вышеописанным вирусом HMPV.

В соответствии с данными издания, в течение последних нескольких дней, медицинская инфраструктура Китая столкнулась с внезапным всплеском респираторных заболеваний, напоминающим идентичную вспышку в период начала пандемии COVID-19.

Исходя из слов спикера МИД Китая Мао Нин, все объясняется просто — традиционный пик респираторных инфекций, зачастую выпадает на зимний сезон, а переполненные больницы не являются критическим показателем, поскольку новая болезнь, судя по всему, не так серьезна и распространяется в меньших масштабах, если провести сравнение с предыдущими годами пандемии COVID-19.

При этом, в СМИ соседних стран (Индонезии, Индии и Японии), также предостерегли своих граждан об обострении ситуации в Китае, и порекомендовали предпринять необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

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