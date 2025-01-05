Как информирует «НБН» со ссылкой на объяснение, озвученное спикером оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Хортица» Виктором Трегубовым в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», в районах Часового Яра и Торецка (Донетчина) не прекращается ведение ожесточенных боевых действий.

Исходя из слов Трегубова, в окрестностях Часового Яра фактически удерживается «более или менее стабильная линия» обороны — армия Путина находится на одной стороне канала Северский Донец/Донбасс, а защитники Украины, — остаются на другой стороне, контролируя большинство районов в данном городе.

Спикер «Хортицы» добавил, что вопреки довольно регулярным российским атакам, и несмотря на то, что путинские войска параллельно стараются накапливать резервы, и осуществляют атаки дополнительными резервными группами, в Часовом Яру у оккупантов, — «особого прогресса нет».

Кроме того, военный подчеркнул — идентичные интенсивные бои идут и на Торецком направлении, но и здесь значительных успехов или продвижения у «освободителей» нет.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ВСУ раскрывали численность российской группировки, брошенной на захват Часового Яра.