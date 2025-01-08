Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Reuters, руководителю МИД Франции Жану-Ноэль Барро пришлось обратиться к Европейской комиссии, и призвать чиновников к более ужесточенным действиям, направленным на сдерживание риторики американского миллиардера Илона Маска.

Исходя из обоснованных слов Барро, Европейской комиссии необходимо прибегать к использованию норм действующего законодательства гораздо жестче.

Руководитель французского внешнеполитического ведомства полагает — Европейской комиссии либо следует с максимальной твердостью применять законы, которые созданы для защиты уникального пространства в Европе, либо вообще отказаться от своих функций.

В частности, Барро подчеркнул, что Брюссель должен задуматься об исполнении своих полномочий, или же предоставить идентичное право прочим государствам-членам ЕС.

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