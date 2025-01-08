Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал «Укринформа», от директора Центра исследований энергетики Александр Харченко прозвучало пояснение — благодаря благоприятным метеоусловиям и отработанности оперативного восстановления сетей и оборудования, энергетикам удалось минимизировать масштабные последствия последних 5 волн атак государства-террориста.

Исходя из слов Харченко, сейчас ситуацию с энергоснабжением в Украине стабильна и управляема, но система остается уязвимой к потенциальным последующим ракетным ударам и погодным катаклизмам.

Также, вопреки скопившемуся ряду определенных «нюансов», связанному с локальными техническими сложностями, в целом, по стране не действуют ограничения энергоснабжения, и продолжается максимальное восстановление и укрепление высоковольтных сетей, активно обстраиваются системы защиты оборудования.

При этом, ключевые усилия направлены на возобновление электрогенерации, несмотря на дефицит рабочих рук, материалов, колоссальных затрат финансов и нехватки времени.

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