Как информирует «НБН» со ссылкой на материал телеканала TV2, от премьер-министра Дании Метте Фредериксен прозвучало ответное заявление — она не представляет и не верит в то, что США готовы применить силу для взятия под контроль Гренландии.

Исходя из слов Фредериксен, она в состоянии поверить в возможность того, что власти США намерены открыто применить военное или экономическое давление на Данию, таким образом стремясь завладеть Гренландией:

У меня не хватает воображения, чтобы представить, что мы дойдем до этого.

Глава правительства Дании отдельно добавила, что не хочет даже задумываться о начале торговой войны с США, поскольку оба государства не откажутся от торговли друг с другом, и продолжат «делать это должным образом».

Фредериксен резюмировала — борьба друг с другом экономическими средствами, не является лучшим путем, как для США, так и для Дании.

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