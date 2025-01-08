Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал «РБК-Украина», от председателя партии «Слуга народа» Елены Шуляк прозвучал ответ — на процесс подготовки к проведению новых выборов в государстве после войны, необходимо не менее полугода.

Исходя из слов Шуляк, в декабре 2023 года, всеми парламентскими фракциями и группами было подписано однозначное соглашение, в соответствии с которым, все нардепы одобряют минимально-возможный период в 6 месяцев. Именно этот срок необходим для надлежащей подготовки и на техническом уровне, и для обновления норм действующего законодательства.

Кроме того, чиновница добавила — следует успеть восстановить тысячи избирательных участков, находящиеся в школах и детсадах, уничтоженные действиями армии Путина:

…Нужно понимать, где будут новые участки, на базе чего они будут.

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