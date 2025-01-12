Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Центра национального сопротивления (ЦНС), на левом, временно оккупированном, берегу Херсонщины, оккупационные администрации отказываются выдавать уголь для отопления частных домовладений тем гражданам, кто не получил паспорт государства-террориста.

Как стало известно движению сопротивления, рассчитывать на отгрузку этого вида топлива, жизненно необходимого в зимние холода, или хотя бы на выплату компенсаций за непредоставление угля, могут лишь те, кто имеет в наличии «красную макулатуру» с гербом РФ.

Следует отметить, что гауляйтеры вышеописанными действиями прямо противоречат нормам российского законодательства, поскольку одновременно требуют подписать отказ от украинского гражданства при оформлении паспорта РФ.

Подобным образом, россияне попросту стремятся в юридическом формате уничтожить украинцев как этнос в указанном регионе.

Ранее наш информационный портал писал о том, что «власти» РФ запустят чат-бот для фальсификации новых выборов в оккупации.