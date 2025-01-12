Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал ГУР Минобороны Украины, с проведением эвакуационных мероприятий, предусматривающих экстренный вывоз военного имущества через море, у россиян возникли трудности — новые власти Сирии не разрешают флоту РФ войти в порт Тартус.

Как стало известно, российский контр-адмирал Варфоломеев Валерий Владимирович безуспешно попытался договориться с сирийцами, однако был не допущен к переговорам. При этом, время на исходе, так как у одного из кораблей РФ (БДК «Александр Отраковский»), стоящего у берегов Сирии на внешнем рейде, зафиксирована протечка двух баков с топливом и некоторые сложности с работой опреснителя, что не позволит отойти далеко от порта без потерь.

Видимо, из-за вышеописанных неурядиц, вся военная техника, которая пришла в неработоспособное состояние и требует ремонта, не достанется сирийским повстанцам, поскольку «освободителям» приказали ее сжечь, но не оставить повстанцам.

Ранее мы писали о том, что в ночь на 10 января СБУ и ВМС поразили склад с БК и дронами-разведчиками в Ростовской области.