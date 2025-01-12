Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал военно-аналитического проекта DeepState, после оккупации города Курахово, «вторая армия мира» продолжает продвигаться в сторону Дачного и Янтарного.

В частности, оккупанты стремятся сравнять с землей Дачное, чтобы позволить своей пехоте продвинуться в районе очистных сооружений (западнее Курахово). Также, из ствольных артиллерийских средств путинские войска обстреливают переправу между Улаклами и Константинополем, в то время, как российские диверсионно-разведывательные группы пытаются подойти с восточного фланга к Андреевке.

Кроме того, появились кадры из якобы центральной части Янтарного — здесь три «освободителя», если верить российской пропаганде, смогли поднять трехцветные тряпки РФ: на захватчиках отсутствуют средства индивидуальной защиты, что указывает на одно — поблизости не ведутся активные боевые действия, то есть речь не идет о Донетчине.

Фото — t.me/DeepStateUA

Фото — t.me/DeepStateUA

Ранее наш информационный портал писал о том, как в ВСУ отреагировали на информацию о захвате оккупантами города Курахово.