Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал Сил обороны Юга, «вторая армия мира» активно применяет артиллерию, беспилотники и РСЗО в зоне, подконтрольной ВСУ — в течение прошедших суток было зафиксировано более 584 ударов по позициям наших защитников и прифронтовым населенным пунктам.

Кроме того, на протяжении последних 24 часов, «освободители» штурмовали:

Запорожское направление — 3 раза (в районе Новополя);

Приднепровское направление — 2 раза (в островной зоне устья Днепра).

На Гуляйпольском направлении враги предпочитают избегать прямых атак, осуществляя воздушную и инженерную разведку.

Также, за сутки, защитники «демилитаризовали» на Южном направлении:

79 единиц «живой силы»;

5 артсистем;

7 единиц автотехники;

4 ударных беспилотника типа «Шахед»;

1 разведывательный дрон «Zala»;

2 мотоцикла;

3 плавсредства;

1 спутниковый терминал Starlink;

2 камеры видеонаблюдения «Муром-М»;

4 электрогенератора.

12 блиндажей/мест проживания личного состава;

1 радиовышку;

3 пункта наблюдения;

3 точки запуска БПЛА, включая антенны управления и связи.

Ранее мы писали о том, что в DeepState рассказывали о тактике армии Путина под Курахово.