Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал Сил обороны Юга, «вторая армия мира» активно применяет артиллерию, беспилотники и РСЗО в зоне, подконтрольной ВСУ — в течение прошедших суток было зафиксировано более 584 ударов по позициям наших защитников и прифронтовым населенным пунктам.
Кроме того, на протяжении последних 24 часов, «освободители» штурмовали:
- Запорожское направление — 3 раза (в районе Новополя);
- Приднепровское направление — 2 раза (в островной зоне устья Днепра).
На Гуляйпольском направлении враги предпочитают избегать прямых атак, осуществляя воздушную и инженерную разведку.
Также, за сутки, защитники «демилитаризовали» на Южном направлении:
- 79 единиц «живой силы»;
- 5 артсистем;
- 7 единиц автотехники;
- 4 ударных беспилотника типа «Шахед»;
- 1 разведывательный дрон «Zala»;
- 2 мотоцикла;
- 3 плавсредства;
- 1 спутниковый терминал Starlink;
- 2 камеры видеонаблюдения «Муром-М»;
- 4 электрогенератора.
- 12 блиндажей/мест проживания личного состава;
- 1 радиовышку;
- 3 пункта наблюдения;
- 3 точки запуска БПЛА, включая антенны управления и связи.
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