Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный сайт Минобороны Германии, вскоре Силы обороны нашей страны получат очередную военную помощь.
Как стало известно, «прошлогодний» пакет состоит из:
- 18 колесных САУ (гаубиц) RCH-155;
- 5 боевых машин пехоты (БМП) Marder;
- 9 AiTO30 FDC (модифицированные колесные БМП RCT-30, в которые интегрирован мобильный центр ведения огня);
- 20 бронемашин MRAP со встроенной защитой от подрыва мин;
- неуказанного объема боекомплектов для основного боевого танка LEOPARD-1;
- 14 000 штук 155-миллиметровых снарядов;
- 19 000 штук 122-миллиметровых снарядов;
- 11 000 штук 120-миллиметровых минометных боеприпасов;
- 495 штурмовых винтовок Heckler and Koch 416 модели;
- 600 ударных дронов HF-1;
- 50 беспилотников VECTOR плюс запчасти к ним;
- 46 разведывательных беспилотников RQ-35 HEIDRUN;
- 43 разведывательных беспилотников SONGBIRD;
- 277 автотранспортных средств с предустановленной защитой от подрыва мин (MRAP).
Ранее мы писали о том, что Зеленский сообщал, сколько ракет применила РФ в ходе утренней атаки на украинскую энергетику.
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