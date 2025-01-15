Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный сайт Минобороны Германии, вскоре Силы обороны нашей страны получат очередную военную помощь.

Как стало известно, «прошлогодний» пакет состоит из:

18 колесных САУ (гаубиц) RCH-155;

5 боевых машин пехоты (БМП) Marder;

9 AiTO30 FDC (модифицированные колесные БМП RCT-30, в которые интегрирован мобильный центр ведения огня);

20 бронемашин MRAP со встроенной защитой от подрыва мин;

неуказанного объема боекомплектов для основного боевого танка LEOPARD-1;

14 000 штук 155-миллиметровых снарядов;

19 000 штук 122-миллиметровых снарядов;

11 000 штук 120-миллиметровых минометных боеприпасов;

495 штурмовых винтовок Heckler and Koch 416 модели;

600 ударных дронов HF-1;

50 беспилотников VECTOR плюс запчасти к ним;

46 разведывательных беспилотников RQ-35 HEIDRUN;

43 разведывательных беспилотников SONGBIRD;

277 автотранспортных средств с предустановленной защитой от подрыва мин (MRAP).

Ранее мы писали о том, что Зеленский сообщал, сколько ракет применила РФ в ходе утренней атаки на украинскую энергетику.