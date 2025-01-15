Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-канал НАК «Нафтогаз», как и ранее, подобным образом государство-террорист намеревается оставить украинцев без тепла и снабжения «голубым топливом» в холодный зимний период.

Исходя из слов временно исполняющего обязанности председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Романа Чумака, на данный момент, все предприятия национальной газопоставляющей компании продолжают работать в штатном режиме: снабжение газом людей происходит бесперебойно, без потенциального введения отключений, а незначительные последствия атаки РФ, будут ликвидированы в ближайшее время.

Чумак акцентировал:

Сохраняем спокойствие и единство. Работаем, чтобы страна и люди были с газом и теплом.

Следует отметить, что задокументировано несколько попаданий в 2 объекта критическо-важной инфраструктуры в Дрогобычском и Стрыйском районах на Львовщине, а также есть повреждения на идентичных предприятиях в Ивано-Франковской области.

Ранее мы писали о том, что Зеленский сообщал, сколько ракет применили оккупанты в ходе утренней атаки на украинскую энергетику.