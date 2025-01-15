Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал «Слуга народа», от члена комитета парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки (является нардепом от одноименной фракции) Александра Федиенко прозвучало заявление — сейчас в Верховную Раду не направлено никаких законопроектов, касающихся пересмотра мобилизационного возраста в меньшую сторону.

Исходя из слов Федиенко, «по состоянию на сегодня», оборонный комитет ВРУ не получил каких-либо законодательных инициатив, предусматривающих изменение возрастной категории «мобилизационного ресурса» до 18, 19 или 20 лет.

Кроме того, народный избранник добавил — никто из парламентариев за вышеописанный документ голосовать не намерен, поскольку страны-союзники должны сперва выполнить взятые на себя обязательства, — «и дать нам это оружие».

Также, Федиенко подчеркнул — ВСУ располагают достаточным количеством резервных бригад, готовыми выйти на линию боевого соприкосновения, если, безусловно, личный состав «дооснастят и добавят дополнительное оружие».

Ранее мы писали о том, как в Минобороны объясняли, почему задерживается реализация законопроекта о демобилизации.