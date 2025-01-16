Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный X-аккаунт федерального канцлера Германии Олафа Шольца, от этого высокопоставленного чиновника поступило предложение, касающееся предоставления Украине незапланированной финансовой помощи посредством механизма кредитного заимствования.

Исходя из слов Шольца, он не является противником вышеописанного предложения относительно выделения дополнительных средств, выдвинутого в ноябре, однако, осуществление подобного сценария станет возможным исключительно при достижении консенсуса среди немецких политических структур:

…Мы [правительство Германии] будем финансировать помощь [Украине] через отдельный кредит. В противном случае денег не будет.

Одновременно со всем указанным, Шольц призвал к проведению открытых и честных дискуссий по данному типу финансирования.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Минобороны Германии сообщали, что получит Украина в новом пакете военной помощи.