Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-профиль ГСЧС Украины, 90 процентов личного состава «чрезвычайников» забронировано от мобилизации в Силы обороны.

В пресс-службе ГСЧС отдельно добавили — работники, задействованные в подразделениях оперативного реагирования (речь идет о пожарных, саперах, спасателях, химиках, инженерах и идентичных специалистах), забронированы полностью, в 100-процентном численном составе.

Таким образом, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рекомендуют обращать внимание исключительно на источники проверенной информации, а для уточнения правдивости полученных сведений — обращаться за официальными комментариями к соответствующим структурам.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Зеленский сообщал о возвращении из плена 25 тяжелобольных и раненых украинцев.