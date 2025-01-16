Как сообщает «НБН» со ссылкой на Telegram-профиль канала «Киев-24», от спикера оперативно-тактической группировки (ОТГВ) «Харьков» Евгения Романова прозвучало пояснение — вражеские ДРГ (диверсионно-разведывательные группы) перманентно стремятся проникнуть не только на удерживаемый ВСУ берег Оскола, но и нацелились на Волчанский агрегатный завод.

Исходя из слов Романова, «вторая армия мира» на регулярной основе пытается усилить степень давления на Волчанском направлении, но «освободителям» весьма трудно продвигаться на данному участке фронта, как и обеспечивать логистику (подвоз боеприпасов и переброску «живой силы»).

Также, под Волчанском фиксируется применение захватчиками 152-миллиметровых северокорейских артиллерийских снарядов, но этот тип боеприпасов отличается низким качеством, и, зачастую, вредит самим оккупантам, неожиданно подрываясь.

При этом, бойцы Сил обороны не прекращают удерживать позиции, вопреки постоянным массированным обстрелам со стороны путинских войск.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ВСУ рассказывали о ситуации на Покровском направлении.